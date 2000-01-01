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Простой способ создать свои собственные учебные ресурсы.

Сделайте свои учебные задания для вашего класса.

Викторины, подборы пар, словесные игры и многое другое.

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Проще простого


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Введите свой контент.

Распечатайте ваши учебные задания
или воспроизведите их на экране.

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Викторина
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Kid's Box 1 - Can/Can't
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Викторина
Clothes
Clothes
от
Диаграмма с этикетками

Учителя любят Wordwall

  • Tim Curtis
    Учитель по ВТ, ИТ и связи, Великобритания

    Создание ресурсов с нуля проще простого. Легкость применения средств означает, что тщательно спланированные ресурсы Wordwall можно использовать вместе с импровизацией, когда урок отходит от курса.

  • Rickard Carlsson
    Учитель музыки, Швеция

    Мои студенты действительно любят Wordwall. Это позволяет мне общаться с "игровым поколением" с минимальными усилиями и подготовкой. Wordwall помогает мне расти как учителю.

  • Jackie Miley
    Старший учитель арифметики, Великобритания

    Вы можете взять любой ресурс и просто настроить его. Сделайте что-то новое в начале урока, общее обсуждение в конце, создайте кроссворд для домашних заданий. [...] Это буквально набрать, раз и готово!

  • Romy Higgins
    Преподаватель TEFL, Испания

    Так легко создавать учебные задания, это позволяет планировать намного быстрее. Мои студенты любят сенсорный характер заданий, и это приятный уход от ручки и бумаги.

  • Josipa Oreč Živković
    Учитель, Хорватия

    Я действительно доволен использованием Wordwall. Мне нравится простота создания и редактирования новых интерактивных материалов - это очень удобно для использования.

  • Monika Kapuśnia
    Преподаватель английского языка, Польша

    Я использую его со своими студентами, и мы абсолютно без ума от учебных заданий, которые я могу подготовить. Я так счастлив, что могу печатать мои задания.

  • Danilo Leardini
    Преподаватель математики и точных наук, Италия

    Огромный образовательный потенциал. Вообще я использую бесплатные приложения, но для Wordwall я сделал исключение.

  • Rob Lewis
    Автор для 'The Digital Teacher', Великобритания

    Wordwall переносит словесные игры и проверки слов в цифровой мир, и делает это просто для использования учителями и учащимися. Если вы хотите добавить в ваши ресурсы новый цифровой инструмент, то это очень хорошее место для начала.

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Сопоставление
Перетащите каждое ключевое слово к его определению.
Случайное колесо
Крутаните колесо, чтобы увидеть, какой элемент будет следующим.
Викторина
Серия вопросов с множественным выбором. Нажмите правильный ответ для продолжения.
Ударь крота
Кроты появляются по одному, для выигрыша ударяйте только правильных.
Сортировка группы
Перетащите каждый элемент в его правильную группу.
Виселица
Попробуйте завершить слово, выбрав правильные буквы.
Найти пару
Нажмите на соответствующий ответ, чтобы удалить его. Повторяйте, пока все ответы не исчезнут.
Анаграмма
Перетащите буквы в их правильные позиции, чтобы расшифровать слово или фразу.
Откройте поле
Коснитесь каждого поля по очереди, чтобы открыть их и узнать элемент внутри.
Поиск слов
Слова спрятаны в таблице букв. Найдите их как можно быстрее.
Проткни шар
Протыкайте шары, чтобы сбросить каждое ключевое слова на его соответствующее определение.
Кроссворд
Используйте подсказки, чтобы решить кроссворд. Прикоснитесь к слову и введите ответ.
Распутать
Перетащите слова в каждом предложении в их правильный порядок.
Правда или ложь
Элементы пролетают на скорости. Посмотрите, на сколько вы можете ответить правильно до истечения времени.
Диаграмма с этикетками
Перетащите значки на их правильные места на изображении.
Пропущенное слово
Учебное задание по заполнению пропущенных слов в тексте - перетащите туда нужные слова.
Викторина "Игровое шоу"
Викторина с множественным выбором и ограниченным временем, спасательные круги и бонусный раунд.
Случайные карты
Сдавайте карт в случайном порядке из перетасованной колоды.
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