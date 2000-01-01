Выберите шаблон.
Введите свой контент.
Распечатайте ваши учебные задания
или воспроизведите их на экране.
Создайте оптимальный ресурс с помощью нескольких слов и нескольких нажатий.
Выберите шаблон.
Введите свой контент.
Распечатайте ваши учебные задания
или воспроизведите их на экране.
Создание ресурсов с нуля проще простого. Легкость применения средств означает, что тщательно спланированные ресурсы Wordwall можно использовать вместе с импровизацией, когда урок отходит от курса.
Мои студенты действительно любят Wordwall. Это позволяет мне общаться с "игровым поколением" с минимальными усилиями и подготовкой. Wordwall помогает мне расти как учителю.
Вы можете взять любой ресурс и просто настроить его. Сделайте что-то новое в начале урока, общее обсуждение в конце, создайте кроссворд для домашних заданий. [...] Это буквально набрать, раз и готово!
Так легко создавать учебные задания, это позволяет планировать намного быстрее. Мои студенты любят сенсорный характер заданий, и это приятный уход от ручки и бумаги.
Я действительно доволен использованием Wordwall. Мне нравится простота создания и редактирования новых интерактивных материалов - это очень удобно для использования.
Я использую его со своими студентами, и мы абсолютно без ума от учебных заданий, которые я могу подготовить. Я так счастлив, что могу печатать мои задания.
Огромный образовательный потенциал. Вообще я использую бесплатные приложения, но для Wordwall я сделал исключение.
Wordwall переносит словесные игры и проверки слов в цифровой мир, и делает это просто для использования учителями и учащимися. Если вы хотите добавить в ваши ресурсы новый цифровой инструмент, то это очень хорошее место для начала.